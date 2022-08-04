Российская делегация на саммите АСЕАН: Лавров был открыт для контактов со всеми, кто не прятался Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Гала-ужине на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в четверг, 4 августа, пообщался «со всеми, кто не прятался». Такое заявление в четверг, 4 августа, сделали в российской делегации.

«Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы», - заявил представитель делегации на вопрос о том, был ли контакт между главой российского внешнеполитического ведомства и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Белом доме, комментируя возможные контакты между главами внешнеполитических ведомств США и России, заявили, что если у Блинкена будет возможность «поймать за пуговицу» Лаврова для обсуждения ситуации с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, то он это сделает, отметив, что Вопрос обмена заключенными очень волнует администрацию Соединенных Штатов.