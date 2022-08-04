В «Роскосмосе» заявили, что дата выхода России из проекта МКС зависит от состояния станции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конкретная дата выхода России из проекта Международной космической станции (МКС) определяется техническим состоянием станции. Такое заявление сделал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«После 2024 года, это может быть и 2025 год, и 2028 год, и 2030 год, точное решение о прекращении работы будет приниматься на основании анализа ее технического состояния», - заявил исполнительный директор «Роскосмоса», выступая по видеосвязи на пресс-конференции в Хьюстоне.

Напомним, в конце июля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в беседе с российским президентом Владимиром Путиным сообщил, что Россия выходит из проекта МКС, отметив, что к этому времени страна начнет формировать свою орбитальную станцию. Позже гендиректор госкорпорации заявил, что выход РФ из программы МКС не связан с политической ситуацией в мире, подчеркнув также, что данный проект обогатил мировую науку знаниями о Земле и Вселенной.