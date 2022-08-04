Захарова предложила Блинкену «поохотиться» за брюками и галстуком Лаврова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявления о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен попытается «поймать за пуговицу» министра иностранных дел России Сергея Лаврова для возможной беседы на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Камбоджи.

Российский дипломат заявила, что для того, чтобы госсекретарь США гарантированно смог пообщаться с министром иностранных дел РФ об обмене заключенными, необходимо хватать главу внешнеполитического ведомства не за пуговицу, а за галстук или брюки.

«За галстук хватать не пробовали? Есть еще брюки, в конце концов. Надо будет в нашей Дипломатической академии ввести спецкурс "Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки"», - предложила «охотиться» официальный представитель МИД РФ.

Напомним, ранее в Белом доме, комментируя возможные контакты между главами внешнеполитических ведомств США и России, заявили, что если у Блинкена найдется возможность «поймать за пуговицу» Лаврова для обсуждения ситуации с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, то он это сделает, указав на то, что вопрос обмена заключенными очень волнует администрацию США.