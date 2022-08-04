ЕС ввел новые санкции против Виктора Януковича и его сына Фото: Евгения ГУСЕВА

Европейский союз ввел новые санкционные ограничения в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

Как сообщается на сайте Европейского совета, запрет введен на въезд в Европейский союз, а также речь идет о заморозке активов на территории Евросоюза при их наличии.

В заявлении отмечается, что Янукович и его сын внесены в санкционный список из-за «действий, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности государства». Кроме того, уточняется, что в случае с Александром Януковичем ограничительные меры введены «за проведение сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины».

Напомним, ранее Янукович заявил, что Украине может грозить потеря государственности вследствие нынешней политики Киева. По его словам, государственности «грозит полное уничтожение, при этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны».