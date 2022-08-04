Оспа обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти решили объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией. Об этом в четверг, сообщил министр здравоохранения США Хавьер Бесерра.

«Я объявлю чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с оспой обезьян. Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно», - сказал глава ведомства в ходе телефонного брифинга.

По данным Министерства здравоохранения США, в стране зарегистрировано 6,6 тысячи случаев заболевания.

Напомним, ранее в Сан-Франциско введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением оспы обезьян. Позже, в начале августа, о режиме чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян объявили в Нью-Йорке и Калифорнии.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля оспа обезьян была объявлена болезнью национального значения в Австралии. Главный санитарный врач страны Пол Келли заявил, что решение было принято вслед за постановлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.