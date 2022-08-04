Китайцы раскритиковали Зеленского за желание поговорить с Си Цзиньпином Фото: REUTERS

Читатели South China Morning Post раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после того, как украинский лидер изъявил желание пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином о конфликте на Украине.

«Зеленский? Ты кто вообще такой, чтобы говорить с Си?» - написал один из читателей издания.

Один из комментаторов назвал украинского лидера «марионеткой американского правительства». Читатели также отметили, что Зеленский «выбрал удобное время» для таких слов. Ведь это заявление было сделано сразу после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань

«Шансы того, что Китай поможет вам, сейчас составляют менее 0%. Вы можете поблагодарить за это Нэнси Пелоси», - отметил один из комментаторов.

Напомним, самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США приземлился на авиабазе Суншань в столице Тайваня Тайбэе во вторник, 2 августа. Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявил, что Пекин примет все возможные контрмеры в ответ на визит американского политика.