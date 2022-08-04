Медведев пообещал «отомстить» за удаление YouTube-канала Пучкова «Гоблина» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поддержал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом «Гоблин», после удаления его канала на видеохостинге YouTube и пообещал «отомстить».

«Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», - написал заместитель председателя Совета безопасности РФ в комментарии на странице группы блогера во «Вконтакте», сопроводив сообщение подмигивающим смайликом.

Напомним, в четверг, 4 августа, Дмитрий Пучков сам сообщил об удалении своего канала на YouTube. Блогер опубликовал скриншот сообщения видеохостинга, в котором говорится, что канал был удален после обнаружения нарушений «правил сообщества YouTube».

Как писал сайт KP.RU, комментируя ситуацию, Дмитрий Пучков заявил, что не видит смысла обращаться в суд из-за блокировки его канала, а также сообщил, что причины блокировки канала ему неизвестны.