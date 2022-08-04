Обозреватель Die Welt Герсеманн заявил о росте торговли между ФРГ и Россией, несмотря на санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Олафа Герсеманна заявил, что торговля Германии с Россией продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку.

В своей статье для Die Welt он отметил, что рост показателей торговли между двумя странами связан с возросшими ценами на газ. По данным немецкого статистического ведомства, в июне Германия выплатила России €3,5 млрд за газ. С мая текущего года показатели роста составили 5%, а в сравнении с июнем прошлого года — 39%.

Герсеманн признал, что импорт из России в физическом выражении сократился на 30%, однако Германия не достигла своих целей.

Ранее читатели китайского сайта "Гуаньча" раскритиковали действия Германии в ситуации с поставкой турбины для "Северного потока". Многие отметили, что антироссийские санкции Запада застали врасплох тех, кто их вводил, и предрекли немцам незавидные перспективы уже этой зимой.

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