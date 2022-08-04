Режиссер Шнейдеров считает, что Чулпан Хаматова не сможет строить карьеру в Голливуде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актриса Чулпан Хаматова в феврале 2022 года эмигрировала в Латвию. На данный момент актриса играет в рижском театре и в Россию возвращаться не планирует. Появились слухи, что вскоре Хаматова собирается покорять американскую киноиндустрию. Как рассказывали KP.RU российские коллеги актрисы – она ищет варианты заработка: "Хаматова обзавелась агентом в Америке, это шанс получить работу, за которую нормально платят. Там своих хватает звезд. Но сейчас есть шанс попасть «в струю» в США - с такой позицией. Для этого нужны связи"

Режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров рассказал о шансах Хаматовой покорить американскую киноиндустрию.

"Американцам все равно, из какой страны приехал человек. Даже сложившаяся ситуация не может помешать строить карьеру. Мои друзья рассказывают, что никогда не сталкивали с дискриминацией из-за того, что они из России", - рассказал он в беседе с Woman.ru

Шнейдеров отметил, что самая большая проблема у российских актеров в Голливуде – это акцент.

Ранее актрису Чулпан Хаматотову, которая сбежала из России в Латвию, убрали с сайта театра "Современник". Артистка ранее уволилась из культурного учреждения, в котором проработала более 20 лет. 23 марта Хаматова уволилась из "Современника". Спустя месяц с сайта культурного учреждения исчезло всякое упоминание о звезде. Словно и не было ее никогда на прославленной сцене.