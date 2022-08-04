Авианосная ударная группа США получила приказ остаться в районе Тайваня Фото: REUTERS

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что авианосной ударной группе "Рональд Рейган" приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой.

Также он сообщил, что военные США в ближайшие недели будут осуществлять морские и воздушные проходы в Тайваньском проливе.

"Мы предпримем дальнейшие шаги, чтобы продемонстрировать приверженность обеспечивать безопасность наших союзников в регионе, включая Японию", - отметил Кирби.

Ранее китайские СМИ сообщили, что несколько авианосцев Военно-морских сил США направились в сторону Тайваня. В частности, речь шла об авианосце «Рональд Рейган».

Напомним, 4 августа 2022 года, части Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали масштабные военные учения с боевыми ракетными стрельбами по акваториям, омывающим Тайвань. Они продлятся до седьмого августа. На острове это уже приравняли к блокаде, поскольку КНР закрыла обширные районы морского и воздушного пространства, объявив их опасными для авиаполетов и проходов судов. Некоторые эксперты не исключают, что итогом учений может стать захват силами НОАК мелких островов, принадлежащих Тайваню, и Тайбэю, скорее всего, придется с этим смириться. Подробнее читайте в материале сайта KP.ru.