Премьер Венгрии назвал условие для достижения мира на Украине Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине без переговоров между РФ и США не наступит никогда. Об этом пишет ТАСС.

"Без американо-российских переговоров на Украине никогда не будет мира", - сказал он в ходе Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Далласе (штат Техас).

Венгерский премьер отметил, что только "сильные лидеры способны достичь мира".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что господству Запада грозит конец из-за спецоперации России на Украине. Он добавил, что «в дверь постучится многополярный миропорядок». По мнению политика, Евросоюзу необходима новая стратегия по мирным переговорам. Орбан считает, что в этом вопросе ЕС не должен занимать чью-либо позицию, а должен «встать между Россией и Украиной».

До этого Орбан заявил, что мир находится на грани экономического кризиса из-за конфликта на Украине, а также санкционных ограничений, введенных в отношении России. Орбан отметил, что события на Украине, которые, по его словам, вызвал экономические потрясения в Европе, также угрожает энергетической и финансовой безопасности Венгрии.