В Гамбурге арестовали немца за букву Z в соцсетях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В немецком Гамбурге арестовали гражданина Германии, который выражал в Telegram-канале Das andere Deutschland ("Другая Германия") поддержку российской спецоперации на Украине и использовал символ Z. Об этом говорится в заявлении местной прокуратуры.

«Согласно следствию, обвиняемый вел Telegram-канал, который считался пророссийской национал-большевистской платформой», - приводит текст заявления РИА Новости.

Мужчину подозревают в нарушении закона о контроле над военным оружием, а также в «использовании буквы Z, одобрении уголовных преступлений и попытке вербовки для военной службы за рубежом».

Как писал сайт KP.ru, последняя буква латинского алфавита неожиданно вырвалась в первые строчки сообщений новостных агентств. Как известно, российские военные используют ее в качестве опознавательной метки на наших танках, бронетранспортерах и другой технике, используемой в спецоперации на Украине. Доподлинно неизвестно, почему был выбран именно этот символ, но в России сложилось мнение, что трактовать его следует как начало лозунга «Zа победу!». Подробнее читайте в материале сайта KP.ru