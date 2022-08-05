Координационный центр в Стамбуле одобрил выход трех судов с зерном из Одессы и Черноморска 5 августа 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход трех судов с зерном из Одессы и Черноморска 5 августа 2022 года.

"Совместный координационный центр одобрил выход трех судов с Украины - двух из Одессы и одного из Черноморска, общий груз составит 58 тыс. тонн кукурузы, которые будут вывезены по морскому гуманитарному коридору в рамках инициативы по вывозу зерна через Черное море", - приводит ТАСС текст заявления.

Известно, что суда выйдут утром, но точное время не указывается. Ожидается, что они пройдут проверку после захода в территориальные воды Турции.

Напомним, задача совместного координационного центра (СКЦ), который создан в Стамбуле на основе договоренностей "четверки", состоит в обеспечении безопасной перевозки с Украины зерна и сельхозпродукции.

Ранее стало известно, что Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и Организацией объединенных наций. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения соглашения в Стамбуле будет создан совместный координационный центр.