Посла Украины в Германии возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился решением властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники.

«Я обращаюсь к мэру (Берлина) Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной», - приводит его слова РИА Новости.

По мнению Мельника, отклонение заявки на выставку является настоящим скандалом.

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил сразу несколько украинских послов, в том числе в Германии. Как писал сайт kp.ru, еще ранее многие немцы обрадовались, когда только появились сообщения о возможном отъезде Мельника из страны. В комментариях многие поставили под вопрос профессионализм дипломата.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.