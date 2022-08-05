В США расследуют загадочную смерть четырех человек на улице Вязов в штате Небраска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские полицейские расследуют гибель четырех человек на улице Вязов в одном из городов американского штата Небраска.

Как передает телеканал KSCJ, сигнал о взрыве на улице Вязов (Elm Street) в городке Лорел поступил в дорожно-патрульную службу штата в ночь на четверг. В доме на месте происшествия было обнаружено тело погибшего. Через некоторое время полицейские узнали о пожаре в другом доме на этой же улице, в котором было обнаружено трое погибших.

Полиция имеет основания полагать, что все четверо погибших стали жертвами преступления.

Ранее сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса призвала граждан не ездить на хороших машинах, не носить дорогих украшений и передвигаться по городу группами. Причиной обеспокоенности правоохранителей стал рост преступности, особенно, числа нападений на граждан с применением огнестрельного оружия. Известно, что в полиции предпринимают все возможные меры по предотвращению и расследованию подобного рода преступлений, но гражданам необходимо позаботиться о собственной безопасности самостоятельно.