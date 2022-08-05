Китайский дипломат заявил, что ядерный арсенал США угрожает международной безопасности Фото: REUTERS

Соединенные штаты Америки обладают огромным ядерным арсеналом, который угрожает международному миру и безопасности. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил на Обзорной конференции ДНЯО китайский дипломат.

"США обладают огромным ядерным арсеналом, который все еще угрожает региональному и международному миру и безопасности", - приводит его слова РИА Новости.

Накануне Китай призвал США вывести все ядерное оружие из Европы, указав на то, что «так называемые совместные ядерные миссии» повышают риски ядерных конфликтов.

Также представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг заявлял, что Вашингтон нарушает положения международного Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая оружие массового поражения неядерным державам.

В заявлении Фу Цонга прозвучало на фоне усиливающихся подозрений, что Белый дом втайне снабжает некоторыми видами ядерных вооружений армии и военные группировки ряда стран, которые до этого никогда не владели, либо никогда не претендовали на обладание ядерными боезарядами. Предполагается, что в числе этих стран могут быть как страны натовской коалиции, так и Тайвань, и даже Украина.