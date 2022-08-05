В Великобритании из-за аномальной жары впервые в истории пересохли истоки Темзы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истоки реки Темзы впервые в истории Великобритании пересохли в результате засухи из-за аномальной жары, пишет британская газета Guardian.

"После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль вниз по течению», — рассказал директор по научной работе в экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.

Специалист допустил, что в условиях изменения климата частота и серьёзность подобных периодов засухи и нехватки воды будут усиливаться.

Напомним, Европу накрыла аномальная жара. Как писал сайт kp.ru, на данный момент в Испании полыхают пожары, во Франции запретили фейерверки из-за риска возгораний, а в Португалии объявлен режим чрезвычайного положения.

Накануне в Великобритании установлен новый абсолютный температурный рекорд. Согласно предварительным данным метеорологической службы королевства, в поселке Чарлвуд, расположенном в графстве Суррей, в Юго-Восточной Англии, температура воздуха прогрелась до 39,1 градуса Цельсия.