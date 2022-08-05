Аналитик Кожухова заявила, что рубль может ослабнуть из-за падения цен на нефть Фото: Shutterstock

Аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова заявила, что в среднесрочной перспективе риск ослабления рубля присутствует с учетом сразу нескольких факторов - спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам

“Указанные факторы, вероятно, будут удерживать российскую валюту от обновления пиков с 2015 года”, - сказала она в беседе с "Праймом".

Напомним, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре текущего года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 94 долларов за баррель, что произошло впервые с 21 февраля 2022 года.

Ранее сайт KP.RU публиковал прогноз цен на нефть в 2022-2023 годах от аналитиков. Как отмечалось, о долгосрочных перспективах на данный момент мало кто отваживается говорить. В целом нефтяники настроены более радикально, чем аналитики. Сообщается, что перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут пересматриваться, поскольку китайская экономика продолжает замедляться, а добыча нефти растет.