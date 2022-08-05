Российские силовики обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" украинских диверсантов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские силовики обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" диверсантов из украинской территориальной обороны.

"В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих, находящихся в пунктах временной дислокации зоны оперативной ответственности, была вскрыта работа "спящей ячейки" территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона", - рассказал сотрудник силовых ведомств в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что члены ячейки, включая двух командиров, задержаны.

Ранее в Херсонской области выявили одну из крупнейших диверсионных групп в регионе, ее курировали сотрудники Службы безопасности Украины. Группа планировала подрыв железнодорожных путей.

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