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Политика5 августа 2022 0:46

Российские силовики обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" украинских диверсантов

Отмечается, что члены ячейки, включая двух командиров, задержаны
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Российские силовики обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" украинских диверсантов

Российские силовики обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" украинских диверсантов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские силовики обезвредили в Херсоне "спящую ячейку" диверсантов из украинской территориальной обороны.

"В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих, находящихся в пунктах временной дислокации зоны оперативной ответственности, была вскрыта работа "спящей ячейки" территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона", - рассказал сотрудник силовых ведомств в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что члены ячейки, включая двух командиров, задержаны.

Ранее в Херсонской области выявили одну из крупнейших диверсионных групп в регионе, ее курировали сотрудники Службы безопасности Украины. Группа планировала подрыв железнодорожных путей.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.