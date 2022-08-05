Dir.bg: в Болгарии опасаются платить за российский газ в рублях Фото: Архив "КП"

Аналитик Виктор Стефанов заявил, что Болгария не сможет обходиться без российского газа, однако боится расплачиваться за него рублями.

В своей статье для портала Dir.bg он отметил, что власти Болгарии не доверяют предложенной российской стороной схеме оплаты за газ в рублях. По словам Стефанова, «если что-то в этом каскаде операций пойдёт не так, «Газпром экспорт» запретят поставки газа, то есть экспорт будет запрещён».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий поставку газа недружественных государствам (в числе которых все страны Евросоюза) только за рубли. В свою очередь страны-члены "большой семерки" и ЕС призвали местные компании не принимать счета в рублях за соответствующие поставки.

Как ранее писал сайт kp.ru, журналисты выяснили, что решение российского президента Владимира Путина о переводе оплаты за природный газ для недружественных стран в рубли вызвало нервозность на западных энергетических рынках. Так, экономист Йенс Зюдекум заявил, что Путину удалось "ошарашить Запад".