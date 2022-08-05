Член главного совета администрации Запорожской области призвал Киев оставить иллюзии по захвату региона Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал украинские власти оставить иллюзии насчет захвата освобожденных территорий.

"Все эти заявления из области ненаучной фантастики и абсолютно не соответствуют действительности. Это спецоперация информационного отвлечения на фоне неудач ВСУ и потери контроля над очередными населенными пунктами. Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии на счет захвата освобожденных территорий", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам властей Запорожской области, референдум по самоопределению в регионе обязательно состоится.

Напомним, в Запорожской области подписан указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Референдум планируют провести осенью этого года, а на данный момент ведут "подготовительную работу".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.