WP: на Украине произошел раскол между Зеленским и мэрами крупных городов Фото: REUTERS

На Украине произошел раскол между президентом страны Владимиром Зеленским и мэрами крупных городов, пишет американское издание The Washington Post.

Так, мэры некоторых городов считают, что Зеленский и его администрация отодвигают регионы на задний план для сохранения контроля над миллиардами долларов международной помощи.

Кроме того, региональные политики негодуют из-за создания военных администраций, чьи полномочия значительно превосходят права и возможности гражданских органов власти.

В материале также говорится о том, что мэры переживают, что «офис Зеленского откажется от обещаний и планов по децентрализации власти».

Ранее хакер группы RaHDIt заявил, что между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий. По его словам, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить, а офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.