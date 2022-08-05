Google объяснила удаление YouTube-канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова Фото: REUTERS

Решение об удалении канала на видеохостинге Youtube российского блогера Дмитрия "Гоблина" Пучкова продиктовано неоднократным нарушением политики видеохостинга относительно разжигания ненависти, заявили в пресс-службе компании Google.

"Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти. Эта политика запрещает контент, в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия, включая войну в Украине", - заявили в компании РБК.

Напомним, в четверг, 4 августа, Дмитрий Пучков сам сообщил об удалении своего канала на YouTube. Блогер опубликовал скриншот сообщения видеохостинга, в котором говорится, что канал был удален после обнаружения нарушений «правил сообщества YouTube».

Как писал сайт KP.RU, комментируя ситуацию, Дмитрий Пучков заявил, что не видит смысла обращаться в суд из-за блокировки его канала, а также сообщил, что причины блокировки канала ему неизвестны.

Тем временем заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поддержал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом «Гоблин», после удаления его канала на видеохостинге YouTube и пообещал «отомстить».