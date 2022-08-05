Посольство России в США оценило отчет Amnesty International о военных нарушениях Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в США заявило, что доклад Amnesty International о нарушениях международного права украинскими войсками, свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее.

"Резонанс вокруг публикации доказывает: замалчивать правду становится все сложнее", - говорится в заявление дипведомства в Telegram-канале.

Дипломаты выразили надежду, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы.

Напомним, в докладе правозащитной организации Amnesty International констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права. Речь идёт о случаях размещения вооружения на территории школ и в больницах городов.

До этого жители Одесской области рассказали российским силовикам о фактах размещения украинских войск и пункта управления в школе, на станции скорой помощи и в больнице с родильным отделением в двух деревнях Белгород-Днестровского района.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.