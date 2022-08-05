Что произошло в ночь на 5 августа

The Washington Post: на Украине произошел раскол между Зеленским и мэрами городов Фото: REUTERS

На Украине произошел раскол между Зеленским и мэрами крупных городов. По информации американского издания The Washington Post, главы некоторых населенных пунктов считают, что Зеленский и его администрация отодвигают регионы на задний план для сохранения контроля над миллиардами долларов международной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке €8 млрд помощи для Украины. При этом украинский лидер отказался называть страну, которая тормозит этот процесс и выразил надежду, что это ошибка, которая будет исправлена.

Аналитик Виктор Стефанов заявил, что Болгария не сможет обходиться без российского газа, однако боится расплачиваться за него рублями. В своей статье для портала Dir.bg он отметил, что власти Болгарии не доверяют предложенной российской стороной схеме оплаты за газ в рублях.

В пресс-службе компании Google заявили, что решение об удалении канала на видеохостинге Youtube российского блогера Дмитрия "Гоблина" Пучкова якобы продиктовано неоднократным нарушением политики видеохостинга относительно разжигания ненависти. Тем временем заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поддержал блогера Дмитрия Пучкова после удаления его канала на видеохостинге YouTube и пообещал «отомстить».

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал украинские власти оставить иллюзии насчет захвата освобожденных территорий. По словам властей Запорожской области, референдум по самоопределению в регионе обязательно состоится.

Посольство России в США заявило, что доклад Amnesty International о нарушениях международного права украинскими войсками, свидетельствует о том, что замалчивать правду становится все сложнее. До этого в докладе правозащитной организации Amnesty International констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права. Речь шла о случаях размещения вооружения на территории школ и в больницах городов.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился решением властей Берлина отклонить заявку на проведение выставки разбитой российской техники. По мнению Мельника, отклонение заявки на выставку является настоящим скандалом.