Правительство Японии призвало компании Mitsui и Mitsubishi дать согласие на участие в «Сахалине-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что по мнению властей страны, компании Mitsui и Mitsubishi должны остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

«Я встречался с директором Mitsui&Co и попросил его положительно рассмотреть вопрос об участии в новом операторе проекта — российской компании», — приводит его слова РИА Новости.

Хагиуда назвал «Сахалин-2» важным проектом с точки зрения стабильного обеспечения Японии энергией и газом.

Ранее главы МИД и министерств экономики Японии и Соединенных Штатов Америки провели переговоры. Токио уведомил Вашингтон о планах сохранить долю в «Сахалине-2». Министр экономики Японии сообщил, что Токио призывают выйти из проекта, но выход японских компаний из «Сахалина-2» лишь увеличит доходы России

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, по которому оператором проекта «Сахалин – 2» вместо нынешней Sakhalin Energy Investment Company Ltd., зарегистрированной на Бермудских островах, станет российская компания, юридическое лицо со статусом ООО.