Канадский министр уверен, что "Северный поток" не заменить транзитом через Украину

Канадский министр считает, что "Северный поток" невозможно заменить транзитом через Украину Фото: REUTERS

"Северный поток" невозможно заменить транзитом газа через Украину, так как газопровод, проходящий через Незалежную имеет меньшую пропускную способность. Об этом заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон. Его слова приводит агентство Bloomberg.

Чиновник указал на ошибочность утверждений Киева о том, что не следует возвращать России турбину для "Северного потока", якобы, из-за возможности наращивания поставок газа через Украину.

Уилкинсон также добавил, что транзиту через Украину угрожают и другие факторы, в том числе боевые действия на территории страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неверными домыслы о том, что "Газпром" не желает получить обратно отремонтированную турбину для "Северного потока". Пресс-секретарь президента РФ отметил, что компании требуются документы, подтверждающие законность получения турбины.

Напомним, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач назвал поведение Siemens Energy в ситуации с турбиной для "Северного потока" "детским садом". По словам специалиста, никаких препятствий для установки турбины не существует.