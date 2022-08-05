Посольство РФ заявило, что в США развернули "охоту" на россиян при их выезде за границу

Посольство России в США обвинила американцев в "охоте" на россиян, выезжающих за границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты развернули "охоту" на россиян, которые выезжают за границу. Об этом сообщило российское посольство в Вашингтоне в пятницу, 5 августа 2022 года.

"Вашингтоном развернута настоящая "охота" на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано свыше 50 таких случаев, - говорится в посте телеграм-канала дипмиссии. - Граждане России, оказавшись в руках американской фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов".

Дипломаты уточнили, что общее число россиян, которые сейчас находятся в американских тюрьмах и СИЗО, составляет около 100 человек, причем большинство из обвинений связано с ненасильственными преступлениями.

Как уточнили в посольстве, многих из них склоняли к признанию вины и сделке со следствием, хотя обвинение было "надуманным", а тех, кто на это не согласился, приговорили к длительным тюремным срокам.

Как ранее писал сайт KP.RU, посольство РФ в США сообщило, что обвинения Вашингтона в адрес России по поводу характера специальной военной операции на Украине в корне не верны, так как Москва возвращает мир на освобожденные территории.

Дипломаты обратили внимание, что РФ активно восстанавливает инфраструктуру, дома и социальные объекты в этих регионах, а также помогает мирным жителям. К этой работе привлечены тысячи россиян.

Напомним, Химкинский суд вынес приговор американской звезде спорта Бриттни Грайнер. Баскетболистка за попытку ввести наркотики в Россию получила 9 лет лишения свободы. Так же Грайнер придется выплатить 1 млн рублей штрафа.