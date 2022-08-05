Вирусолог Альтштейн оценил, сколько россиян заболеют коронавирусом на пике

Заболеваемость коронавирусом в России на пике может достигать 50 тысяч случаев в сутки, уверен вирусолог Альтштейн Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На пике заболеваемости летом 2022 года суточное число заражений коронавирусом в России может составить до 50 тысяч случаев. Соответствующий прогноз озвучил РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Я думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45-50 тысяч", - уточнил вирусолог, добавив, что точные прогнозы делать очень сложно.

Как ранее писал сайт kp.ru, Анатолий Альтштейн озвучил прогноз пика заболеваемости коронавирусом в России. По расчетам эксперта, максимальное число заболевших может быть зафиксировано в конце августа.

Напомним, за сутки в России зарегистрировано 17 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальное число с начала апреля 2022 года. Такие данные в четверг, 4 августа, привел Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.