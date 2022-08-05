Захарова заявила, что "аморальный перформанс" с украинскими флагами на аватарах подходит к концу

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратила внимание, что "начался процесс убирания с аватаров украинских флагов, чёрных квадратов и поминальных свеч".

"Мы же все понимаем, что не от прозрения это делается. А тихонечко так, подленько они сворачивают гражданскую позицию в трубочку до лучших времён, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - Как будто жизнь для них возвращается в прежнее русло. Обозначились, и хватит. Тем более Россию не отменили, а Зеленский совсем плох. Мало ли что".

На этом фоне дипломат предложила участником "аморального перформанса" не "метаться по углам, когда киевскорежимный корабль пошёл ко дну", а стоять там, где стояли.

"Потому что вы меняете аватарки не от осознания преступности действий ВСУ и провокативного поведения США, а исключительно для собственного комфорта", - аргументировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова заключила, что "без искреннего покаяния показное посыпание головы пеплом остается лишь ритуалом".

Напомним, польская молодежь устроила акцию протеста из-за флагов Украины во Вроцлаве. Причиной стали украинские флаги, размещенные в общественном транспорте.

К протестующим вышел начальник вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер. Мужчина рассказал, что это именно он решил разместить флаги Украины в транспорте после консультации с мэром.

Балавейдер добавил, что сейчас есть "только две стороны: либо за Россию, либо за Украину". Он также признался, что у него в кабинете висит украинский флаг.

Как ранее писал сайт KP.RU, мужу латышской певицы Лаймы Вайкуле пришлось оправдываться за оскорбившую россиян выходку артистки, которая 31 июля в Латвии вышла на сцену, демонстративно растянув флаг Украины. Андрей Латковский объяснил поведение супруги. По его словам, таким образом Лайма Вайкуле "поддержала своих".