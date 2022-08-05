Лавров заявил, что Россия готова обсуждать вопрос обмена заключенными с США по согласованными каналам

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия готова обсуждать вопрос обмена заключенных с Соединенными Штатами, в том числе баскетболистки Бриттни Грайнер, по согласованным каналом. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Прямой эфир брифинга по итогам визита в Камбоджу ведется МИД РФ в социальной сети "ВКонтакте.

"Есть специальный канал, который согласован президентами. Кто бы что не говорил публично, этот канал действует. Если американцы говорят публично, то это - их дело, их проблема, - констатировал Лавров. - Договоренности о спокойной работе американцы не выдерживают. Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами".

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в 2021 году российский президент Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров в Женеве обсудили обмен заключенным. Путин уточнил, что работать над данным вопросом будут американский государственный департамент и министерство иностранных дел России.

Напомним, Химкинский суд вынес приговор американской звезде спорта Бриттни Грайнер. Баскетболистка за попытку ввести наркотики в Россию получила 9 лет лишения свободы. Так же Грайнер придется выплатить 1 млн рублей штрафа