В Минцифры заверили, что скорость мобильного интернета в России не упадет Фото: Евгения ГУСЕВА

Скорость мобильного интернета в России не упадет. Этот факт подтвердили в Минцифры. В ведомстве не видят причин для изменения существующих реалий.

В настоящее время запасов оборудования операторам вполне достаточно на год стабильной работы. А в перспективе может быть запущено его производство внутри страны.

Про поставки из-за рубежа пока речи не идет, в связи с санкционном давлением на нашу страну возникают определенные сложности. Это и дало повод многочисленным экспертам предположить, что систематическое сокращение поставок техники приведет к тому, что оборудование на вышках сотовой связи износится и скорость интернета снизится. Но в Минцифры уверены, что ситуация под контролем, к тому же планы по запуску собственного оборудования уже обсуждаются.

- Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций. Параллельно продолжается партнеров для построения кооперационных производственных цепочек, — сообщили в пресс-службе министерства газете "Известия».

Стоит отметить, что в марте скорость мобильного интернета снижалась почти на 25%. Главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин рассказал, что наблюдаемое снижение скорости домашнего и мобильного интернета связано с массовой выгрузкой данных из социальных сетей. Люди скачивали архивы из социальных сетей после обещаний их блокировки, пишет Свободная пресса.

Согласно данным Mediascope, аудитория Рунета в апреле 2022 года составила 97,5 миллиона человек, что составляет 79,9% населения России. Каждый день в Сеть заходят 94 миллиона человек, сообщает телеканал "360".