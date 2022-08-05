Пелоси заявила, что Китаю не удастся изолировать Тайвань Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила сегодня, 5 августа, что Китай не сможет изолировать Тайвань, препятствуя поездкам туда американских политиков.

Как отмечает агентство Associated Press, Пелоси говорила об этом в Токио на итоговом этапе азиатского тура, отмеченного визитом на Тайвань.

По заявлению Пелоси, китайцы хотели изолировать Тайвань, в частности, совсем недавно, не дав острову присоединиться к Всемирной организации здравоохранения.

“Они могут попытаться помешать Тайваню посещать другие места или участвовать в них, но им не удастся изолировать Тайвань, не позволяя нам туда ездить”, - отметила американский политик.

Ранее Дональд Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей после ее приземления на Тайване. Экс-президент США предрек серьезное ухудшение китайско-американских отношений.

Также ранее Китай ответил на визит Пелоси на Тайвань. Пекин выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.