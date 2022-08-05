Лавров заявил, что Россия поддерживает позицию Ирана о возобновлении ядерной сделки

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Соединенные Штаты пытаются сделать измененный СВПД предметом новой договоренности, это неприемлемо, Россия поддерживает позицию Ирана в том, что ядерную сделку следует возобновить в первоначальном виде, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Этот план нужно возобновить исключительно в том виде, в котором он был одобрен Совбезом ООН, без каких-либо довесков, без каких-либо изъятий. Речь сейчас идет ровно о том, что США хотят видоизмененный план сделать предметом новой договоренности, а Иран настаивает на том, чтобы все было так, как одобрялось в 2015-м году. Я полагаю, что позиция Ирана совершенно правомочна", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции, прошедшей в Камбодже.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США стремятся выторговать дополнительные условия по восстановлению СВПД. Штаты препятствуют восстановлению иранской ядерной сделки, отметил глава МИД РФ.