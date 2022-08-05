ФСБ предотвратила теракт против военных в Карачаево-Черкесии

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт против силовиков в Карачаево-Черкесии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт против военных в Карачаево-Черкессии, который готовился сторонником запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*. Об этом сообщает "Интерфакс".

30-летний мужчина планировал совершить нападение на силовиков, после чего отправиться на Украину. В качестве целей для атаки он выбрал военных и сотрудников правоохранительных органов.

По месту жительства задержанного и в его тайнике обнаружены два самодельных взрывных устройства. Их мощность эквивалентна 3 кг тротила. Также у него имелись схемы подхода к зданиям прокуратуры и военкомата.

Преступные намерения мужчины обозначены им в переписке с другими сторонниками запрещенной в России экстремистской организации. Кроме того, у него имелась символика "Правого сектора"*.

Как ранее писал сайт KP.RU, ФСБ задержала в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который собирался вступить в незаконное вооруженное формирование на территории Украины. 35-летний петербуржец планировал пересечь российскую границу через Крым, после чего участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

*запрещенная в России экстремистская организация