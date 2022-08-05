Айсен Николаев: «Ситуация по пожарам в Якутии лучше, чем в прошлом году, но расслабляться нельзя»

Глава Якутии Айсен Николаев отметил на заседании оперативного штаба, что территория, которую прошел огонь в 2022 году, сократилась более чем в 10 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуация по пожарам в регионе лучше, чем в минувшем году, но расслабляться нельзя. По данным на вчерашний день с начала пожароопасного сезона 2022 года в Якутии зафиксировано свыше полутысячи лесных пожаров на общей площади почти 402 тысячи гектаров. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 1 328 лесных пожаров на общей площади почти 4,5 млн га.

Как считаю эксперты коренное улучшение ситуации достигнуто за счет комплексной поддержки тушения лесных пожаров в Якутии со стороны Президента и правительства России. Немаловажную роль сыграла работа на упреждение тяжелых последствий масштабных пожаров. Необходимый опыт был приобретен в 2021 году.

Из бюджета Якутии на противодействие пожарам выделено средств в 2,5 раза больше, чем в 2021-м. Из федерального центра финансирование борьбы с огнем возросло в 5,5 раза. Значительный рост финансирования лесного хозяйства республики позволила в разы нарастить численность сотрудников профильных служб по борьбе с лесными пожарами. В результате удалось реализовать технологию оперативного мониторинга и ликвидации максимального числа очагов возгораний уже в первые сутки.

Во многих районах республики, как и в минувшем году этим летом стоит аномальная жара. Температура намного превышает среднегодовые показатели.

«Мы сталкиваемся действительно с серьезными климатическими изменениями, потому что уже третий год стоят экстремально высокие температуры. Аномальная жара у нас бывала и раньше, но не такое продолжительное время», - констатирует постпред Якутии Андрей Федотов факт, что территория оказалась фактически на переднем фронте глобального потепления.

Тем не менее, данные оперативного мониторинга лесных пожаров Якутии от Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН свидетельствуют о системном переходе Якутии на новый, более результативный уровень противодействия лесным пожарам.

«Те подготовительные меры, которые были приняты по поручению Президента правительством страны, в 2022 году в Якутии доказали свою результативность. Но теперь надо думать о более глобальных природных изменениях, быть готовыми адаптироваться к ним», - заявил Андрей Федотов.