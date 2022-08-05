“Икеа” расширила зону доставки на 10 городов России Фото: Иван МАКЕЕВ

Компания "Икеа", которая проводит распродажу стоков магазинов, расширила зону доставки на 10 городов России, где она не присутствует, об этом сообщается на интернет-портале компании.

"Также доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск", - уточняется на сайте.

Ранее доставка производилась в города, где есть магазины "Икеа", - Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и другие.

Ранее KP.RU писал, что “Икеа” ушла из России.

Также ранее сообщалось, что товары из “Икеа” можно купить в интернете. Как уточнялось, поставщики продают их на маркетплейсах в обход магазина.

Кроме этого, ранее “Икеа” провела распродажу товаров на своем сайте.В компании пояснили, что шведский бренд будет постепенно избавляться от продукции, оставшейся на складах, на распродаже ИКЕА 5 июля 2022 года.