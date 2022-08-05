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Политика5 августа 2022 7:08

Союзные силы используют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО

Lobaev Arms: союзные силы используют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Союзные силы используют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО

Союзные силы используют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО

Фото: REUTERS

Союзные силы в ходе спецоперации на Украине используют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие обладает высокой точностью, сообщил РИА Новости представитель предприятия-производителя этого вида оружия Lobaev Arms.

"Снайперская винтовка "Опустошитель" в настоящее время широко применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие демонстрирует себя хорошо – винтовка получилась очень точной, сейчас все выстрелы документируются, чтобы каждый из них был засчитан. Пока на фронте винтовки с натовским калибром", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года можно прочитать здесь.