Союзные силы используют на Украине винтовку "Опустошитель" калибра НАТО Фото: REUTERS

Союзные силы в ходе спецоперации на Украине используют снайперскую винтовку DXL-5 "Опустошитель" с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие обладает высокой точностью, сообщил РИА Новости представитель предприятия-производителя этого вида оружия Lobaev Arms.

"Снайперская винтовка "Опустошитель" в настоящее время широко применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие демонстрирует себя хорошо – винтовка получилась очень точной, сейчас все выстрелы документируются, чтобы каждый из них был засчитан. Пока на фронте винтовки с натовским калибром", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года можно прочитать здесь.