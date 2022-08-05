Минсельхоз России рассматривает запрет ввоза семян из Евросоюза и США

Аграрии страны могут нарастить использование российских семян Фото: pixabay.com

Минсельхоз РФ призвал представителей российского агропромышленного комплекса готовиться к возможному запрету на ввоз семян из недружественных стран, в том числе США и участников Евросоюза. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, такая мера рассматривается в качестве контрсанкций. В то же время опрошенные изданием эксперты выразили мнение, что на полный переход к использованию российских семян потребуется до трех лет.

Так, на сегодня в Россию импортируется до 97% семян сахарной свеклы, до 77% - подсолнечника, до 50% - кукурузы и до 30% - картофеля.

На этом фоне директор Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова выразила мнение, что введение подобных мер маловероятно, так как оно может грозить продовольственной безопасности государства.

Назарова полагает, что подобным образом российские власти рассчитывают простимулировать увеличение спроса на отечественные семена.

В Минсельхозе на запрос ответили, что на совещании обсуждался вопрос увеличения использования аграриями российских семян подсолнечника. В частности, для этого планируется разработать план закупок по аналогии с документом, который действует при приобретении минеральных удобрений.

Как ранее писал сайт KP.RU, дефицита картофеля на российском рынке не будет. Об этом говорится в заявлении Минсельхоза. По данным министерства, в 2022 году в организованном секторе прогнозируется прирост валового сбора картофеля.

Напомним, Иван-чай может пополнить список российской сельхозпродукции. Об этом заявили в российском Минсельхозе.

В ведомстве уточнили, что вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции уже прорабатывается. Когда решение будет принято, оно откроет для производителей этого исконно русского напитка доступ к мерам господдержки, которыми пользуются российские растениеводы.