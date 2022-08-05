Financial Times: Украина предложила наладить вывоз металлов из страны по типу “продуктовой сделки” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины планируют заключить новое соглашение о поставках металлов местного происхождения на мировые рынки.

Об этом Financial Times сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка. По словам чиновника, власти Украины считают возможным налаживание этого процесса по примеру ранее заключенной “продуктовой сделки”.

Напомним, в процессе заседания делегаций России, Турции, Украины и ООН в Стамбуле было заключено соглашение о безопасном вывозе украинского зерна по морским путям. Первое судно уже вышло из порта Одессы по направлению к Ливану.

Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что “продуктовая сделка” не может быть препятствием к продолжению спецоперации.

Также ранее в Турции сообщили о начале работы по “продуктовой сделке”. Об этом рассказал глава минобороны страны Хулуси Акар.