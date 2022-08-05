В России выявлено свыше 18 тысяч заражений коронавирусом впервые с 1 апреля

В России растет число заражений коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 18 555 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии инфекцию диагностировали у 18 672 422 россиян. Об этом в пятницу, 5 августа 2022 года, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в стране впервые с начала апреля превысил 18,5 тысячи случаев. Это почти на 1,5 тысячи больше, чем днем ранее.

При этом число госпитализаций осталось практически на прежнем уровне. В больницы положили 1906 человек, что всего на 0,7% выше, чем в четверг.

Сообщается, что наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали за сутки в Москве (6149), Санкт-Петербурге (2078), а также в Московской области (1683).

За сутки от коронавирусной инфекции или осложнений после нее умерли еще 47 россиян, а общее число летальных исходов в стране достигло отметки 382 651. За день в России полностью выздоровели 9817 человек, за все время - 18 019 883 пациента.

Как ранее писал сайт KP.RU, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что на пике заболеваемости летом 2022 года суточное число заражений коронавирусом в России может составить до 50 тысяч случаев.