Исследование показало, что россияне хотят обновить в своем гардеробе к осени

Большинство россиян готовится обновить свой гардероб осенью 2022 года. Фото: Shutterstock

Большинство россиян готовится обновить свой гардероб осенью 2022 года. Это следует из итогов опроса, проведенного маркетплейсом Youla, сервисом «Объявления «ВКонтакте» и аналитическим агентством Research Me.

«Около трети опрошенных (30%) называют весну и осень самым удачным временем года для того, чтобы разобрать лишние вещи и освежить свой образ. При этом большая часть респондентов (82%) готова приступить к обновлениям гардероба уже этой осенью», - отмечается в итогах исследования.

Авторы опроса отмечают, что пересмотреть свой гардероб и распрощаться со старыми вещами всерьез готовы 79% россиян. Как правило — это женщины (89% ответов от них и 66% от мужчин). Четверть респондентов (26%) хотела бы освободить свой дом от старой мебели, а каждый пятый – от ненужной техники (20%) и бесполезных подарков (19%). Так, напротив, чаще отвечают мужчины (71%), нежели женщины (60%).

По итогам опроса стало понятно, что быстрее всего россиянам надоедает повседневная одежда, с ней готовы расстаться 61% опрошенных россиян. Ненужной чаще всего становится домашняя одежда (47%) и обувь (39%). Реже всего респонденты выбрасывают и продают украшения (это делают лишь 7% россиян) и аксессуары (4%), спортивную одежду (7%) и деловую (5%).