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Политика5 августа 2022 8:29

Украина планирует задействовать около ста судов ежемесячно для вывоза продовольствия

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Украина планирует задействовать около ста судов ежемесячно для вывоза продовольствия

Украина планирует задействовать около ста судов ежемесячно для вывоза продовольствия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного власти страны намерены ежемесячно задействовать примерно 100 судов.

"Планируем обеспечить способность портов обрабатывать свыше ста судов в месяц. Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, нашей целью является полноценная работа портов в обоих направлениях. Мы получаем заявки судовладельцев, готовых заходить в наши порты под загрузку…", - цитирует Кубракова пресс-служба министерства на сайте "Правительственный портал".

Также он добавил, что порты Украины получают заявки на судовладельцев, которые запустят работу портов как на выход, так и на заход под загрузку

Напомним, в процессе заседания делегаций России, Турции, Украины и ООН в Стамбуле было заключено соглашение о безопасном вывозе украинского зерна по морским путям. Первое судно уже вышло из порта Одессы по направлению к Ливану.

Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что “продуктовая сделка” не может быть препятствием к продолжению спецоперации.

Также ранее в Турции сообщили о начале работы по “продуктовой сделке”. Об этом рассказал глава минобороны страны Хулуси Акар.