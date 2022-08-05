Украина планирует задействовать около ста судов ежемесячно для вывоза продовольствия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного власти страны намерены ежемесячно задействовать примерно 100 судов.

"Планируем обеспечить способность портов обрабатывать свыше ста судов в месяц. Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, нашей целью является полноценная работа портов в обоих направлениях. Мы получаем заявки судовладельцев, готовых заходить в наши порты под загрузку…", - цитирует Кубракова пресс-служба министерства на сайте "Правительственный портал".

Также он добавил, что порты Украины получают заявки на судовладельцев, которые запустят работу портов как на выход, так и на заход под загрузку

Напомним, в процессе заседания делегаций России, Турции, Украины и ООН в Стамбуле было заключено соглашение о безопасном вывозе украинского зерна по морским путям. Первое судно уже вышло из порта Одессы по направлению к Ливану.

Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что “продуктовая сделка” не может быть препятствием к продолжению спецоперации.

Также ранее в Турции сообщили о начале работы по “продуктовой сделке”. Об этом рассказал глава минобороны страны Хулуси Акар.