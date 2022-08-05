Украина планирует задействовать около ста судов ежемесячно для вывоза продовольствия
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из портов Одессы, Черноморска и Южного власти страны намерены ежемесячно задействовать примерно 100 судов.
"Планируем обеспечить способность портов обрабатывать свыше ста судов в месяц. Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, нашей целью является полноценная работа портов в обоих направлениях. Мы получаем заявки судовладельцев, готовых заходить в наши порты под загрузку…", - цитирует Кубракова пресс-служба министерства на сайте "Правительственный портал".
Также он добавил, что порты Украины получают заявки на судовладельцев, которые запустят работу портов как на выход, так и на заход под загрузку
Напомним, в процессе заседания делегаций России, Турции, Украины и ООН в Стамбуле было заключено соглашение о безопасном вывозе украинского зерна по морским путям. Первое судно уже вышло из порта Одессы по направлению к Ливану.
Ранее глава МИД РФ Лавров заявил, что “продуктовая сделка” не может быть препятствием к продолжению спецоперации.
Также ранее в Турции сообщили о начале работы по “продуктовой сделке”. Об этом рассказал глава минобороны страны Хулуси Акар.