Немцы сравнили экс-посла Украины Мельника с ребенком после жалоб в адрес Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи твиттера из Германии раскритиковали экс-посла Украины Андрея Мельника из-за его жалоб в адрес властей Берлина.

Ранее в столице Германии была отклонена заявка на проведение выставки разбитой российской техники. Дипломат возмутился этому решению, назвав его "настоящим скандалом". Многие пользователи раскритиковали столь воинственный настрой Мельника, а некоторые припомнили ему слова про "обиженную ливерную колбасу", сказанные в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"Только и слышно нытье, "я требую", "я хочу"... Может, еще ножкой потопаете?" - сыронизировал Marty.

"Езжай на Украину свою выставку делать и не раздражай людей!" - написал gecko.

"Вы вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются! Езжайте лучше на Украину и устройте фотосессию с Зеленским и его супругой для какого-нибудь издания", - посоветовал читатель с ником Thomas.

"Не будьте вы такой обиженной ливерной колбасой. Не все должны вести эту украинскую военную пропаганду ежегодно без перерыва, и в этом нет ничего скандального. Скандал - то, что такой поклонник Бандеры и отрицатель холокоста, как вы, в течение нескольких лет был послом Украины", - резюмировали пользователи соцсети..

Ранее Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца “обиженной ливерной колбасой”. Впоследствии экс-посол Украины пожалел о своих словах, назвав их эмоциональной реакцией. Также Мельник захотел принести извинения Шольцу за это высказывание в его адрес.