Объем инвестиций в Тюменской области вырос на 40 процентов

Тюменская область остается привлекательной для инвестиций. За полгода в регионе приняли на сопровождение 120 инвестиционных проектов. Это на 40% больше, чем за те же шесть месяцев 2021 года! Предприниматели создадут новые рабочие места для 2,5 тысяч тюменцев.

География масштабных инвестпроектов - вся Тюменская область: элеватор в Заводоуковском городском округе, производство стройматериалов в Ялуторовске, завод по производству круп в Исетском районе, центр обработки данных в Тюмени.

Несколько крупных инвестпроектов успешно завершены. Среди них первая очередь лабораторно-исследовательского центра НОВАТЭК, второй корпус клиники «Мать и дитя», футбольный центр «Дерби».

Инвестиции поступают не только в промышленность и сельское хозяйство, но и, что очень важно, в социальную сферу.

Напомним, на этой неделе Тюменская область направила в Казахстан 15 компаний для участия в бизнес-миссии и переговоров с потенциальными покупателями, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Казахстан входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области: за 2021 год объем экспорта превысил $62 млн. Товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном в 2021 году вырос в 1,8 раза. Преобладающие товарные группы в структуре экспорта - это продукты нефтехимии, нефтегазовое оборудование, товары лесной промышленности (пиломатериалы, плиты древесно-стружечные, фанера) и пищевой промышленности (молочная продукция, кондитерские шоколадные изделия, алкогольная и безалкогольная продукция).

В пресс-службе инвестагентства региона добавили, что в ближайшее время центр поддержки экспорта планирует международные бизнес-миссии в Узбекистан, Армению, Азербайджан, ОАЭ, а также организует участие в выставках в Монголии и Египте.