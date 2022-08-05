Пугачева собралась ложиться в барокамеру

Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Алла Пугачева, находясь за границей, активно занимается своим здоровьем. Так, недавно артистка заказала с доставкой в Израиль барокамеру стоимостью 3 млн рублей.

Но получить ее Пугачева пока не может, поскольку в настоящее время находится в Латвии. Поскольку встретить груз в аэропорту Израиля она не смогла, барокамера была отправлена обратно на склад. Там устройство будет ждать прибытия хозяйки, сообщает издание StarHit.

Издание уточняет, что барокамера представляет собой огромную капсулу весом 200 кг, в которой под воздействием особого давления кислород усваивается клетками организма в несколько раз быстрее, чем обычно.

Ранее стало известно, что исхудавшая Алла Пугачева с детьми уехала от Максима Галкина в другую страну.

Также сообщалось, что певица опровергла распространившиеся в интернете слухи о якобы своем “предынфарктном состоянии”. Также Алла Пугачева поздравила россиян с Вербным воскресеньем.