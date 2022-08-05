«Один из лидеров сельского хозяйства Сибири»: глава Томской области и первый зам главы Минсельхоза обсудили развитие АПК и сельских территорий

4 августа исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур и первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут провели рабочую встречу, на которой обсудили меры поддержки отрасли, сельских тружеников и территорий.

Владимир Мазур поблагодарил Оксану Лут за внимание к томскому агропромышленному комплексу, отметив, что совместная работа региона с министерством позволяет выявить как слабые места, так и точки роста агропрома.

«Томская область находится в зоне рискованного земледелия, однако наш агропромышленный комплекс достиг хороших показателей по целому ряду направлений. В урожайности и темпах уборки зерновых, в развитии животноводства, в продуктивности дойного стада и других сегментах АПК регион – один из лидеров сельского хозяйства Сибири. Устойчивое развитие в этой сфере, привлекательность отрасли для бизнеса позволяет нам успешно работать с инвесторами. При поддержке Минсельхоза мы сделаем инвестиционный климат еще более привлекательным», – подчеркнул Владимир Мазур на встрече с Оксаной Лут.

Первый заместитель министра сельского хозяйства России отметила, что впервые посещает в Томскую область. Участники встречи обсудили участие Томской области в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«Программа «Комплексное развитие сельских территорий позволяет при поддержке федерального бюджета развивать инфраструктуру муниципалитетов – строить социальные объекты, автомобильные дороги, газораспределительные и коммунальные сети. Однако до последнего времени только четыре муниципалитета Томской области активно участвовали в программе» - сказала Оксана Лут.

Глава региона и первый замминистра договорились усилить совместную работу для улучшения условий жизни в селах.

«Я часто посещаю районы, сегодня ночью вернулся из Колпашевского. Везде люди поднимают вопрос качества жизни в глубинке. Президент ставит задачу сократить разрыв в качестве жизни между городом и деревней. Решение этой задачи одно – создавать в сельской местности современные условия для работы, образования, лечения, отдыха, занятия спортом. На этом и сконцентрируемся», – подчеркнул Владимир Мазур.