Захарова оценила сравнение КНР американской демократии с «вшивым халатом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси скоро может получить новое сравнение с насекомыми со стороны Пекина. Такое мнение высказал официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя заявление американского политика о том, что Китай должен «немедленно» прекратить учения около Тайваня.

Ранее китайские власти сравнили демократию спикера Палаты представителей США с «вшивым халатом».

«Ей, видимо, понравилось, как накануне МИД КНР сравнил ее демократию с халатом, по которому ползают вши: „Он может выглядеть роскошным издалека, но не выдерживает близкого рассмотрения“», - отметила российский дипломат в своем Telegram-канале, добавив, что «скоро Поднебесная обогатит мир насекомых сравнениями».

Напомним, после того как самолет с Нэнси Пелоси приземлился на авиабазе Суншань в столице Тайваня Тайбэе во вторник, 2 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай примет все возможные контрмеры в ответ на визит американского политика.