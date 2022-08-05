Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в голосовании по выбору названия парка в Белогорске

Строители устанавливают в сквере Белогорска игровой комплекс «Городок». Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов принял участие в голосование по выбору названия сквера в Белогорске – втором по численности городе региона. Парк на перекрестке улиц Кирова и Чехова благоустраивается в рамках федеральной программы по созданию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В мае этого года белогорцы общественным голосованием выбрали для обновления именно этот сквер. Теперь горожанам предстоит придумать для него название.

- Проекты благоустройства делаем для людей. Очень важно реализовывать их с учетом мнения самих жителей. Правильно делаете, что собираете обратную связь и привлекаете людей, в том числе и для выбора имени будущего сквера, - отметил губернатор Василий Орлов.

На благоустройство территории площадью 1,5 тысячи квадратных метров власти выделили 14,3 млн. рублей. В сквере появятся зоны для активного и спокойного отдыха. Сейчас строители устанавливают на детской площадке игровой комплекс «Городок» с башнями, горкой и другими активностями. На спортплощадке разместятся тренажеры и воркаут-комплекс. В зоне отдыха оборудуют «Г-образную» скамейку длиной 12 метров, поставят качели и светильники. Подрядчики обещают сдать сквер в начале сентября – на месяц раньше графика.