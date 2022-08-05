Песков заявил, что баскетболистка Грайнер может воспользоваться процедурой помилования Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер может воспользоваться процедурой помилования, которая прописана в законе.

«Мы не можем комментировать судебные решения, я не буду этого делать и на этот раз», - заявил представитель Кремля, отметив, что «все вопросы помилования прописаны у нас в законе, существует определенная процедура, осужденная в соответствии с законом может воспользоваться».

Напомним, американскую баскетболистку задержали в московском аэропорту Шереметьево в начале марта этого года, обвинив в контрабанде наркотиков. В минувший четверг, 4 августа, Химкинский суд вынес приговор американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Баскетболистка получила девять лет тюремного заключения. Как писал сайт KP.RU, прокурор требовал 9,5 лет лишения свободы.

Бриттни Грайнер выступала в России с 2015 года, а также дважды выигрывала золото Олимпиады вместе со сборной США.